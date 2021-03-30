Баранец: Украина может потерять половину страны в случае атаки на Донбасс

Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае штурма Донбасса Украина рискует потерять половину своей страны. Эксперт указал, что стягивание почти половины от всего состава ВСУ сразу к двум фронтам — Донбассу и Крыму — является очень рисковым шагом для Киева, поскольку украинская сторона не настолько сильна, чтобы вести сразу две региональные войны. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Экс-полковник Виктор Баранец прокомментировал заявление украинского генерала Руслана Хомчака о том, что Россия якобы стягивает свое вооружение к границе с Украиной.

«Все телодвижения внутри российской армии, о которых с таким вниманием говорят на Украине, являются всего лишь плановыми учениями. Об этом всем известно — ведь даты этих тренировок были составлены и одобрены заранее. Но тем не менее они совпали с датой обострения ситуации в Донбассе – тут уж ничего не поделаешь», - заявил Виктор Баранец.

В то же время эксперт отметил, что украинская сторона продолжает стягивать военную технику и личный состав к линии разграничения на Донбассе, что является нарушением минских договоренностей – а кроме этого, подразделения ВСУ стали дислоцироваться и в крымском направлении.

«Говорят, что украинский Генштаб сгонит 100 тысяч человек — это почти половина от всей численности армии Украины. Это откровенно рисковый шаг, поскольку ВСУ не настолько сильны, чтобы вести сразу две региональные войны. В таком случае Киев может потерять вообще всю армию и половину своей страны в придачу», - подчеркнул Баранец.

Аналитик добавил, что в Киеве прекрасно понимают техническую и количественную недостачу в рядах ВСУ, поэтому Украина определенно будет рассчитывать на помощь партнеров — европейских или западных.

«Ситуация продолжает быть крайне тревожной. Когда ВСУ начнут действовать — неизвестно, хотя Киев уже давно твердит, что готовится к войне и ждет лишь одной отмашки. Что можно сказать на это? Мы тоже готовимся к войне. А вступим мы в нее или нет, покажет время. Первыми мы точно нападать ни на кого не будем», - сообщил Виктор Баранец.