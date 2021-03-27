В Киеве дали добро на наступательные действия на Донбассе

Украинская сторона выступает за начало наступательной атаки на Донбассе, фактически саботируя взятые на себя обязательства от 22 июля 2020 года по усилению режима прекращения огня. 27 марта Киев опубликовал собственный адаптированный «список обязательств», из которых были исключены запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых летательных аппаратов. Об этом пишет «Rusvesna».

О том, что Украина фактически отказалась соблюдать дополнительные меры по соблюдению прекращения режима огня, попросту убрав «лишние» пункты из принятых обязательств, сообщили в МИД ДНР. Представитель Министерства иностранных дел Донецкой Народной республики сообщил, что Киев открыто предается саботажу принятых договоренностей, и продолжает обстреливать территории мирных граждан, повреждать инфраструктуру республики, минировать прифронтовые участки и стягивать военную технику к линии разграничения.

«Киев даже в самых элементарных и необременительных вопросах видоизменяет суть договоренностей, оборачивая их в свою пользу. Именно так обстоит ситуация с таким базовым и простым шагом, как опубликование договоренностей, которые были подписаны не только представителями Донбасса и Украины, но и завизированы посредниками в лице ОБСЕ и России», - прокомментировали в МИД ДНР.

Согласно новому опубликованному Украиной варианту договоренностей, в списке теперь вовсе нет запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрета на использование любых летательных аппаратов. Более того, Минобороны Украины решило отказаться от создания и задействования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

В ДНР отметили, что такое переписывание ранее принятых условий минских соглашений говорит о том, что Киев просто «подчищает хвосты», поскольку не хочет, чтобы мировое сообщество обвинило Украину в многочисленных нарушениях договоренностей.

«Принцип прост: нет договора, нет проблем. Мы продолжает настойчиво рекомендовать представителям Киева не тратить время на бессмысленные попытки извратить и переписать суть и содержание подписанных на Минской площадке договоренностей, а лучше приложить максимум усилий для их непосредственного выполнения», - добавили в МИД ДНР.