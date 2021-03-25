Кравчук: Украина готовится к «любым сценариям» в отношениях с Россией

Сегодня, 00:04

Ольга Громова

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Кравчук: Украина готовится к «любым сценариям» в отношениях с Россией

Украина считает, что от России можно ждать чего угодно, в том числе и «расширения агрессии», поэтому готовится противостоять любым действиям Москвы. Об этом, выступая в эфире телеканала «Дом», заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, во всех официальных документах, где имеется описание вектора внешней политики РФ, говорится, что Украина находится в сфере стратегических интересов Москвы.

«То есть в Белокаменной видят Украину не как отдельное государство, а как какую-то подчинённую территорию, — отмечает Кравчук. — Если такая философия существует, а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе России, значит, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому», - указал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук сделал особенный акцент на том, что Украина готова абсолютно к любым сценариям и попыткам «агрессии». Поэтому если Кремль решится на «расширение агрессии» или же вторжение на территорию соседней страны, пусть не сомневается в том, что встретит огромное сопротивление. Притом, как заверил Кравчук, не только со стороны Украины.

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