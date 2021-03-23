СМИ: в Одессу прибыл американский сухогруз Ocean Glory c военным снаряжением для ВСУ

Сегодня, 20:19

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СМИ: в Одессу прибыл американский сухогруз Ocean Glory c военным снаряжением для ВСУ

В украинский порт города Одессы прибыл американских сухогруз, на борту которого находится военный арсенал для Вооруженных сил Украины. Согласно информации в местном издании «Думская», американское судно Ocean Glory зашло в одесский порт вечером 24 марта.

Журналисты издания «Думская» сообщили, что на борту американского лайнера находилось около 350 тонн различного военного снаряжения, которое предназначается непосредственно для ВСУ. Известно, что разгрузка оборудования продолжает находиться в активной стадии и, вероятнее всего, продлится вплоть до 26 марта. Наблюдатели отметили, что среди военного груза были замечены, в том числе, и 35 армейских внедорожников HMMWV, которыми ранее не располагала украинская армия. Не исключено, что данная военная помощь передана ВСУ в качестве Инициативы по помощи Украине в области безопасности, о которой ранее заявили в США. Известно, что в рамках проекта предполагается выделить 150 миллионов долларов для оснащения и обучения украинской армии — кроме этого, проект оборонного бюджета США, согласованный обеими палатами конгресса, предполагает военную помощь Киеву в 250 миллионов долларов, которые могут поступить в Украину уже до конца 2021 года. 

Несмотря на то, что мировое сообщество неоднократно указывало, что активное снабжение Вашингтоном Киева военной техникой ведет к потенциальной эскалации конфликта в Донбассе, госсекретарь США Энтони Блинкен публично заявил, что администрация Джо Байдена готова оказывать активную военную помощь Киеву из-за возросшей «российской угрозы».

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