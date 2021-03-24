Defence 24: РФ развернула в Донбассе устаревшие системы РЛС

В Донбассе развернуты устаревшие РЛС, пишет польское издание Defence 24.

О том, что Россия планирует атаковать Украину западные СМИ пишут все чаще. В этот раз основанием для таких заявлений польский аналитик посчитал размещение в Донбассе систем РЛС.

Автор публикации утверждает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории Донбасса радиолокационные установки. К их развертыванию может быть причастна Россия, что может свидетельствовать о планах атаковать восточную часть Украины.

Отмечается, что системы РЛС были развернуты в районах Дебальцево, Горловки, Донецка, Алчевска и Бугаевки. При этом, стоит отметить, что их применение не нарушает Минские договоренности.

По словам польского аналитики, в районе Донецка появилась РЛС «Дунай», а в районе Моспино развернуты комплексы РЭБ Р-330 «Житель», РБ-636АМ2 «Свет-КУ» и Р-934У «Синица».

Польский обозреватель отмечает, что смысла в их развертывании в Донбассе нет, ведь там уже давно введена беспилотная зона. Но, возможно, они используются для того, чтобы отслеживать работу дронов международных наблюдателей.