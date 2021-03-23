Марочко: Зеленский пойдет в наступление на Донбасс после одобрения Вашингтона

Военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что количество нарушений перемирия на линии соприкосновения на Донбассе увеличивается. Как отметил Марочко, в Донецке во время обстрела погиб мирный житель, однако на это ОБСЕ и мировая общественность не обращают внимание. Также Марочко предположил, что Зеленский пойдет на обострение конфликта на Донбассе, но ему для наступления надо одобрение Вашингтона.

Территория ЛНР подвергается обстрелам реже, чем ДНР. Но и там режим прекращения огня со стороны ВСУ не соблюдается.

Украинские военные используют СЗО «Град» и беспилотники, что категорически запрещено взаимными обязательствами по соблюдению режима прекращения огня, заявил Марочко. На Донбасс подтянуто большое количество техники. В жилых районах населенного пункта Золотое было обнаружено четыре БТР-4, пишет rueconomics.ru .

Подполковник запаса добавил, что действия Киева предсказать сложно, поскольку украинские власти действуют не самостоятельно, а по указаниям из США.