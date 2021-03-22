Служба безопасности Украины увидела «российское» оружие в Харьковской области

Служба Безопасности Украины выявила хранилище с российским оружием в Харьковской области. По информации пресс-службы ведомства, запрещенное оружие было выявлено у задержанного военного, который ранее воевал на стороне ополченцев Луганской Народной Республики, передает «Украина.ру».

После поступления информации о местонахождении «террориста» ЛНР СБУ провели оперативный захват подозреваемого, у которого выявили заметки с GPS-координатами, которые указывали на определенное место в лесу неподалеку от Харькова. Как только силовики прибыли на место, в нем был обнаружен тайник с оружием российского производства — в списке орудий были указаны реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, противопехотные мины МОН-50 и другое запрещенное оружие.

По предположению СБУ, данное вооружение боевик ЛНР намеревался использовать для организации и проведения терактов в Харькове или области. В пресс-службе ведомства отметили, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ продолжают осуществлять необходимые следственно-оперативные действия для установления лиц, которые также могут быть причастны к организации преступления.