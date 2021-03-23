Посол Британии в Украине обеспокоен увеличением количества нарушений в Донбассе

Сегодня, 00:54

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Посол Британии в Украине обеспокоен увеличением количества нарушений в Донбассе

Британский дипломат и посол страны в Украине Мелинда Симмонс высказала обеспокоенность регулярно осуществляющимися нарушениями в прифронтовой зоне Донбасса. На своей странице в Twitter посол Великобритании отметила, что ее крайне тревожат многочисленные потери украинских военных, которые становятся жертвами несоблюдения режима прекращения огня.

«Я очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди украинских военных», - проинформировала британский политик Мелинда Симмонс в соцсети. 

Дипломат подчеркнула, что для урегулирования конфликтной ситуации на востоке Украины крайне важным является именно соблюдение условий перемирия, в том числе придерживание режима прекращения огня и отведения войск противоборствующих сторон на указанное расстояние. Также посол Великобритании раскритиковала российское правительство, так как оно поощряет «донбасских повстанцев», регулярно снабжая их военной техникой, личным военным составом и другими ресурсами. 

«Донбасские ополченцы инициируют нарушение перемирия, открывая огонь по украинской армии. Все это делается с разрешения и даже поощрения России», - добавила британский политик.

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