Донбасс: ситуация на линии боевого соприкосновения накаляется с каждым днем

Ситуация в Донбассе остается напряженной.

К счастью, на сегодняшний день полномасштабные боевые действия между ВСУ и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками не возобновились. Тем не менее, ситуация на линии боевого соприкосновения накаляется с каждым днем.

В ДНР сообщают о погибших в результате обстрелов мирных гражданах. Обстрелы, отмечают в Донецке, идут по всей линии соприкосновения. И хотя Киев пытается обвинить в обострении самопровозглашенные республики, в Донецке отмечают, что наблюдатели располагают информацией и об обстрелах со стороны Украины.

ЛДНР живут в ожидании нового обострения и готовятся в случае необходимости отразить атаку ВСУ. Ополченцы отмечают, что смогли не только усилить боевую подготовку, но и располагают вооружением, которое позволит не только отбить наступление, но и в перспективе занять территории, которые принадлежали ЛДНР в момент оглашения независимости.