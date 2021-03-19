Украина тайно наращивает «пушечную массу» для атаки на республики Донбасса

Обозреватели издания «ПолитПазл» в своей публикации объявили, что Киев серьезно готовится напасть на республики ЛНР и ДНР, а для этого усиленно и втайне от других наращивает «пушечную массу». Для этого, пишут авторы, в стране начали досрочно освобождать из мест заключения свободы тех, кто ранее принимал участие в Донбасском конфликте и был наказан за уголовные преступления.

Таким образом, суд недавно освободил двух преступников - бывших бойцов одного из добровольческих батальонов. А несколько ранее так же были освобождены еще двое бывших служащих этого отряда.

Как отметили авторы, по некоторым сведениям, военнослужащие ВСУ не рвутся участвовать в войне за Донбасс: доля желающих не более 25-27%. Поэтому было принято решение нарастить отряды военных за счет преступников, у которых в прошлом имеется опыт боевых действий в регионе.