Председатель Народной милиции ДНР сообщил о концентрации артиллерии в прифронтовой зоне со стороны Украины — по его словам, не менее 14 единиц вооружения были размещены вблизи жилых домов и муниципальных объектов на линии разграничения. Представитель ДНР указал, что украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности, по которым запрещено размещать боевое орудие на линии разграничения, передает «News.ru».

О стягивании Киевом тяжелой военной техники к прифронтовой зоне заявляют не только в ДНР, но и в самой Украине — СМИ пестрят сообщениями о том, что украинская сторона намерена спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры в Донбассе. Председатель Народной милиции ДНР сообщил, что разведчики обнаружили 12 артустановок калибром 152 миллиметра, зенитную установку и бронетранспортёр, которые были размещены ВСУ на подконтрольной Украине территории.

«Мы в очередной раз обращаемся к представителям международных организаций с просьбой повлиять на военно-политическое руководство Украины. ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение в места отвода, что является прямым доказательством нарушения трехстороннего договора», - проинформировал представитель ДНР.

Также председатель Народной милиции ДНР подчеркнул, что Украина полностью игнорирует меры по прекращению огня в регионе, что приводит к ухудшению ситуации на фронте.