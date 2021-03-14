Киев обещает не бомбить Донбасс

Сегодня, 12:29

Анна Лисова

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Киев обещает не бомбить Донбасс
Советник делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович

Советник делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявило о том, что Киев не планирует наступления на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. 

По его словам, Украина не готовится к тому, чтобы бомбить Донбасс, а подобного рода информация распространяется Россией для того, чтобы обострить ситуацию. 

Арестович утверждает, что Россия с 2014 года заявляет о «страшной войне», которую развяжет Украина и пользуется этим как повод для усиления своей группировки на украинской границе. 

Также он отметил, что для Киева важно найти политико-дипломатические пути урегулирования конфликта. Для украинских властей важно избежать дальнейших жертв по обе стороны фронта, а это значит, что Киев против военных действий, утверждает Арестович. 

«Мы не собираемся убивать наших граждан — мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль», — заявил он. 

Но, в тоже время, если выбора не будет, то ВСУ, подчеркнул Арестович, готовы к ответу. Хотя в военном решении, по его мнению, никаких перспектив нет. 

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