Киев обещает не бомбить Донбасс

Советник делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявило о том, что Киев не планирует наступления на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

По его словам, Украина не готовится к тому, чтобы бомбить Донбасс, а подобного рода информация распространяется Россией для того, чтобы обострить ситуацию.

Арестович утверждает, что Россия с 2014 года заявляет о «страшной войне», которую развяжет Украина и пользуется этим как повод для усиления своей группировки на украинской границе.

Также он отметил, что для Киева важно найти политико-дипломатические пути урегулирования конфликта. Для украинских властей важно избежать дальнейших жертв по обе стороны фронта, а это значит, что Киев против военных действий, утверждает Арестович.

«Мы не собираемся убивать наших граждан — мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль», — заявил он.

Но, в тоже время, если выбора не будет, то ВСУ, подчеркнул Арестович, готовы к ответу. Хотя в военном решении, по его мнению, никаких перспектив нет.