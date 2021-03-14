Журналист Гордон сообщил о переносе «судного дня» на Украине на 5 апреля

Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил о переносе «судного дня» на Украине с 15 марта на 5 апреля. После его первого сообщения общественность подумала, что речь идет о начале масштабного наступления Киева в Донбассе. Учитывая общественный резонанс, журналист поспешил уточнить, что имел в виду выход фильма расследовательской группы Bellingcat о «вагнеровцах». На своем сайте Gordonua.com Гордон пишет, что первая часть фильма, в которой рассказывается о срыве спецоперации Украины по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер», причастных к войне в Донбассе и крушению самолета МН17, должна была выйти вчера, 15 марта. Однако дату выхода решили сместить, так как Христо Грозеву из Bellingcat в офисе президента Украины пообещали дать официальный комментарий.

Однако администрация Зеленского с Грозевым встретиться возможности не изыскала. В офисе даже на его звонки перестали отвечать. В результате он решил записать интервью с Петром Порошенко, экс-президентом Украины, а также разведчиками, которые были задействованы в операции.

«Теперь первая часть фильма выйдет 5 апреля, а вторая часть — в августе–сентябре», - объявил Гордон.

Напомним, в конце июля минувшего года на территории Беларуси задержали 33 «вагнеровца». Власти страны поспешили обвинить их в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов президента. Оказалось, что у части были украинские паспорта, и они принимали участие в боях на Донбассе.

Киев добавился их экстрадиции, но в результате ничего не вышло - задержанные вернулись в Россию.