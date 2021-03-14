Полковник Тимошенко раскрыл, сколько продержатся ВСУ в случае столкновения с РФ

Сегодня, 10:04

Ольга Громова

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Полковник Тимошенко раскрыл, сколько продержатся ВСУ в случае столкновения с РФ

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко рассказал, какая перспектива в Украины в случае реального военного столкновения с Россией. Его позицию освещает портал «ПолитРоссия».

По словам специалиста, пока все факты указывают на то, что Киев готовит широкомасштабную наступательную операцию в Донбассе. К линии соприкосновения стягиваются войска и техника. Несколько дней назад на Украину с визитом прибыл командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье.

«На Украину же не зря приехал главком сухопутных войск НАТО. Зачем? Возможно, чтобы руководить наступлением ВСУ на Донбасс. Но если это вскроется, грянет грандиозный скандал. Поэтому есть второй вариант: он приехал туда в качестве советника. Потому что уж что-что, а данные разведобстановки до него доводятся в полном объеме», – убежден Тимошенко.

Также он обратил внимание на то, что нагнетается обстановка в СМИ. Журналисты пишут о том, что Россия якобы добивается обострения обстановки, чтобы был повод ввести в регион своих миротворцев.

Тимошенко уверен: Киев планирует наступательную операцию не для того, чтобы вернуть «оккупированные территории». На самом деле все силы Украина намерена бросить только на то, чтобы спровоцировать РФ на агрессию.

Экс-полковник уверен, что Москва придет на помощь людям с российскими паспортами, которые проживают на территории самопровозглашенных республик. В этом случае Киев продержится не более двух дней.

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