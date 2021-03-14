Денис Пушилин сообщил о боевой готовности армии ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отчитался о ситуации в прифронтовой зоне Донбасса. Политик отметил, что Народная милиция республики предприняла все необходимые меры для подготовки к вероятному штурму Донбасса, и пребывает в полной боевой готовности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

15 марта глава ДНР Денис Пушилин посетил военный полигон, расположенный в городе Горловка, который входит в прифронтовую зону. Пушилин лично проинспектировал проведения занятий по боевой подготовке бойцов Народной милиции республики, а также указал высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров. По словам главы ДНР, Народная милиция полностью готова к выполнению задач по предназначению, чему способствовали регулярные тренировки.

«Сегодня я проверил ход занятий танковых экипажей и тактической подготовки мотострелковых подразделений. Важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние. Считаю, что все в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», - проинформировал Денис Пушилин.

После осмотра военного полигона, глава ДНР передал подразделениям Народной милиции республики первую партию автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап». Предполагается, что такие машины значительно повысят мобильность и боевые возможности подразделений Народной милиции ДНР.