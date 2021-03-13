Украинский военный раскрыл план действий на случай, если армия России поможет Донбассу

Сегодня, 16:54

Ольга Громова

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Украинский военный раскрыл план действий на случай, если армия России поможет Донбассу

Действующие подразделения ВСУ и ополченцев в Донбассе уже приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило украинское издание Strana.ua.

Отмечается, что разделения в 2-3 километра на линии соприкосновения, которое было раньше, уже нет. Стороны продвинулись вперед навстречу друг друга и сейчас их разделяет не более 400-700 метров. И если ранее в окопы приезжали с проверками на предмет соблюдения режима прекращения огня, то нынче военачальники проверяют оснащенность и укомплектованность боевых подразделений.

Источник в Минобороны Украины на правах анонимности рассказал, что ВСУ сейчас лучше, чем когда бы то ни было, готовы к проведению военной операции в Донбассе и у Киева есть шанс вернуть неподконтрольные территории.

В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Нагорном Карабахе, особенно по действиям современных БПЛА, которые на вооружении ВСУ уже есть.

Дело пока за малым - все ждут приказа главнокомандующего на начало широкомасштабного наступления.

У ВСУ разработано несколько планов. Один из них - на случай, если на помощь самопровоглашенным ДНР и ЛНР подоспеет российская армия. Если это станет реальностью, наступление, возможно, будет приостановлено.

«С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы», - отметил военный.

По некоторой информации, Россия все же намерена вмешаться. Она уже установила в Донбассе свои средства РЭБ, а также подтянула несколько подразделений с тяжелой техникой. В Украине подсчитали, что для боевого развертывания в регионе российской армии необходимо около суток.

При этом военный исключает, что нападение последует со стороны самопровозглашенных республик. По вооружению они не могут сравниться с Украиной, к атаке не готовы.

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