Зеленский может подписать указ о начале полномасштабной войны в Донбассе уже сегодня

Сегодня, 11:04

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Зеленский может подписать указ о начале полномасштабной войны в Донбассе уже сегодня

Начало военной операции на Донбассе может начаться уже через несколько часов — если активно распространяющаяся информация о запланированном штурме на 15 марта окажется правдой. Президент Украины Владимир Зеленский может подписать соответствующий указ уже сегодня, 15 марта, передает «Avia.pro».

О том, что штурм Донбасса действительно может начаться в самое ближайшее время, говорит активная подготовка ВСУ, которая накануне перебросила к линии разграничения около трёхсот танков, и более полусотни средств реактивной и ствольной артиллерии. В случае, если приказ об эскалации конфликта прозвучит уже сегодня, украинская сторона будет иметь все ресурсы для осуществления массированного штурма республик ДНР и ЛНР.

Эксперты предполагают, что если фактическое возобновление войны не произойдет непосредственно 15 марта, то с таким количеством оружия, которое Киев перебросил на фронт, украинские военнослужащие не смогут долго спокойно сидеть в окопах, и однозначно будут осуществлять попытки провокации России. В случае, если Москва открыто вступится в конфликт на Донбассе и будет защищать несколько тысяч своих граждан, проживающих в республиках, НАТО тут же будет инициировать введение новых антироссийских санкций. Несмотря на то, что размещение тяжелой военной техники возле линии разграничения является нарушением Трехстороннего договора, Киев упорно продолжает стягивать военное орудие на фронт.

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