Киев может лишиться всей восточной части Украины, если наступление на ЛДНР действительно произойдет. Так считают эксперты Sohu. Они также упоминают, что действия украинских военных, предпринятые на Донбассе в 2014 году, оказались провальными для Киева, так как не был произведен возврат территорий, а армия потерпела несколько поражений.

По мнению аналитиков Sohu, Киев игнорирует тот факт, что подразделения ЛДНР выросли за последние годы в плане боевой эффективности.

Если Киев решится на силовую операцию в отношении самопровозглашенных республик, то шансов победить у ВСУ будет не больше, чем в 2014 году. Военная операция может привести к тому, что Киев потеряет контроль над всеми восточными территориями Украины, в том числе и Днепром.

Между тем группировка ВСУ, развернутая в Донбассе, достигает 90 тыс. штыков. Таким образом, трехкратный перевес атакующей стороны достигнут. Защитникам Донбасса будет непросто противостоять таким силам. Сегодня Россия дает однозначные сигналы о том, что она готова выступить на стороне Республик, значительная часть населения которых – граждане РФ. МИД РФ предостерег Киев от военной авантюры в Донбассе. По мнению близких к Кремлю источников, ВС РФ предпримут шаги по уничтожению военных сил Украины, а также по изменению границ ЛДНР.

Как отмечают аналитики, Киеву вообще стоило бы свернуть свои приготовления, но эти вопросы решаются в Вашингтоне. Сейчас украинские чиновники пытаются уверить граждан, что Россия только запугивает и никогда не решится противостоять ВСУ.