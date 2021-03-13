Sohu: Киев может потерять всю Восточную Украину в случае наступления ВСУ на Донбасс

Сегодня, 10:54

Александр Зуев

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Sohu: Киев может потерять всю Восточную Украину в случае наступления ВСУ на Донбасс

Киев может лишиться всей восточной части Украины, если наступление на ЛДНР действительно произойдет. Так считают эксперты Sohu. Они также упоминают, что действия украинских военных, предпринятые на Донбассе в 2014 году, оказались провальными для Киева, так как не был произведен возврат территорий, а армия потерпела несколько поражений.

По мнению аналитиков Sohu, Киев игнорирует тот факт, что подразделения ЛДНР выросли за последние годы в плане боевой эффективности.

Если Киев решится на силовую операцию в отношении самопровозглашенных республик, то шансов победить у ВСУ будет не больше, чем в 2014 году. Военная операция может привести к тому, что Киев потеряет контроль над всеми восточными территориями Украины, в том числе и Днепром.

Между тем группировка ВСУ, развернутая в Донбассе, достигает 90 тыс. штыков. Таким образом, трехкратный перевес атакующей стороны достигнут. Защитникам Донбасса будет непросто противостоять таким силам. Сегодня Россия дает однозначные сигналы о том, что она готова выступить на стороне Республик, значительная часть населения которых – граждане РФ. МИД РФ предостерег Киев от военной авантюры в Донбассе. По мнению близких к Кремлю источников, ВС РФ предпримут шаги по уничтожению военных сил Украины, а также по изменению границ ЛДНР.

Как отмечают аналитики, Киеву вообще стоило бы свернуть свои приготовления, но эти вопросы решаются в Вашингтоне. Сейчас украинские чиновники пытаются уверить граждан, что Россия только запугивает и никогда не решится противостоять ВСУ.

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