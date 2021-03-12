На Украине ВСУ приготовились к скорой атаке со стороны ДНР и ЛНР

Бывший заместитель министра по оккупированным территориям Украины Юрий Грымчак прокомментировал усиление военной активности на Востоке Украины и высказал предположение, что в случае эскалации конфликта в Донбассе, бойцы ДНР и ЛНР могут ударить и по украинской столице.

Украинский политик отметил, что с 2014 года, с момента начала противостояния на Востоке Украины, ВСУ не теряют из виду возможности удара «ополченцев» по Киеву. По словам Юрия Грымчака, такой вариант возможен в том случае, если на помощь бойцам ЛДНР придет Россия — поскольку сами защитники Донбасса не располагают такой техникой, чтобы «достать» до Киева. Экс-замминистра подчеркнул, что украинской стороной предпринимаются определенные контрмеры, которые предотвратят вероятное наступление на Киев — однако какие конкретно меры предпринимаются, Юрий Грымчак не указал.

Политик напомнил, что ВСУ стоит опасаться действий Народной милиции ДНР на линии разграничения, поскольку защитники Донбасса накануне получили разрешение вести огонь на поражение по позициям украинских военных. По мнению Грымчака, возобновление обстрелов по украинской стороне инициировала Россия, хотя доказательств своих слов политик не привел.