Украина эшелонами перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму

ВСУ массово стягивают к Крыму вооружение. Издание Avia.pro сообщает о том, что с бронетехникой и ракетными комплексами в сторону полуострова Киев направил несколько эшелонов. Разворачиваться вооружение будет всего в нескольких десятках километров от российской территории.

В интернете появились несколько роликов, снятых местными жителями на телефоны, на которых можно увидеть, что Украина на границу с Крымом отправила десятки танков, БМП, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Аналитики считают, что Киев, разворачивая технику и войска близ Крыма, пытается дезориентировать Россию. Очевидно, что Украина готовится к масштабному наступлению на Донбасс. Пытаясь отвлечь внимание Москвы, она попытается не допустить ввода российского миротворческого контингента на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ на переброску вооружения Россия усилила свое присутствие на границе с Украиной.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон допустил, что широкомасштабное наступление ВСУ начнется 15 марта.

Греческий политолог Попандопулос допустил, что атака Киева на ополченцев и вторжение Азербайджана в Сюникскую область Армении произойдут одновременно. Турция, которая принимает участие в разработке военных операций, пытается таким образом выбить у России почву из-под ног.