В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВС Украины

В Донбассе силы самопровозглашенной Луганской народной республики нанесли мощный удар по позициям ВСУ.

Сообщается, что ракетный удар был нанесен по огневым точкам ВСУ в районе населенного пункта Катериновка, передает Аvia.pro . Информация о том, какое именно вооружение задействовали силы ЛНР для атаки по позициям украинских силовиков, не раскрывается.

Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщила, что удар наносился незапрещенным Минскими соглашениями вооружением и стал ответом на повышение огневой активности противника, в результате которой был ранен один из ополченцев. Также в ЛНР отмечают, что уничтожение огневой точки ВСУ предупредило жертвы среди мирного населения республики.

По мнению экспертов, ответные удары самопровозглашенных ДНР и ЛНР доказывают, что они готовы отразить полномасштабную атаку Киева, о подготовке которой сообщалось ранее. Источник сообщает, что силы самообороны ЛДНР развернули на прифронтовых участках несколько десятков огневых позиций ПТРК и САУ, что позволит сразу же отразить масштабное наступление ВСУ, если оно начнется.

Аналитики отмечают, что за сутки ВСУ могут потерять до 20% своих сил, переброшенных к линии разграничения в Донбассе.