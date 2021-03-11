В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВС Украины

Сегодня, 14:14

Анна Лисова

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В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВС Украины

В Донбассе силы самопровозглашенной Луганской народной республики нанесли мощный удар по позициям ВСУ. 

Сообщается, что ракетный удар был нанесен по огневым точкам ВСУ в районе населенного пункта Катериновка, передает Аvia.pro. Информация о том, какое именно вооружение задействовали силы ЛНР для атаки по позициям украинских силовиков, не раскрывается. 

Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщила, что удар наносился незапрещенным Минскими соглашениями вооружением и стал ответом на повышение огневой активности противника, в результате которой был ранен один из ополченцев. Также в ЛНР отмечают, что уничтожение огневой точки ВСУ предупредило жертвы среди мирного населения республики. 

По мнению экспертов, ответные удары самопровозглашенных ДНР и ЛНР доказывают, что они готовы отразить полномасштабную атаку Киева, о подготовке которой сообщалось ранее. Источник сообщает, что силы самообороны ЛДНР развернули на прифронтовых участках несколько десятков огневых позиций ПТРК и САУ, что позволит сразу же отразить масштабное наступление ВСУ, если оно начнется. 

Аналитики отмечают, что за сутки ВСУ могут потерять до 20% своих сил, переброшенных к линии разграничения в Донбассе. 

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