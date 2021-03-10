Вероятность полноценной войны за Донбасс резко выросла

Вероятность полноценной войны за Донбасс резко повысилась.

Военные эксперты солидарны в своем мнении: эскалация конфликта в восточной части Украины чревата полноценной войной в Донбасском регионе, причем скорой. В пользу этого говорят усиленные, особенно в последние месяцы, действия ВСУ на линии соприкосновения - артобстрелы, переброска в эти районы крупной военной техники, а также гибель мирных граждан этого региона. Об этом сообщает издание «Взгляд.ру».

Прогнозы относительно скорой большой войны на Донбассе муссируются как украинской, так и российской прессой.

Власти ЛДНР сообщают об уже фактически начавшемся обострении конфликта: украинская армия регулярно обстреливает территорию, открыто игнорируя Минские соглашения, продолжается минирование населенных пунктов региона, сюда стягивается тяжелая военная техника со стороны Украины. В то же время на Донбассе также не дремлят, активно готовясь противостоять вероятным провокациям со стороны Украины.

«Стоит упомянуть прямо-таки демонстративный обстрел украинскими военными жилых домов и гуманитарных объектов. Это не просто нарушение режима тишины, это методичное уничтожение», - уверены эксперты.

Среди различных версий возможного внезапного возобновления боевых действий называются и экономические: киевские власти прикрывают «Донбасским вопросом» финансовые бреши в бюджете страны.

«Очень просто инициировать конфликт на Донбассе, и заявить гражданам, что нужно потуже затянуть пояса, так как страна ведет войну с агрессором. По такой причине украинцам придется терпеть подорожание продуктовой корзины и коммунальных тарифов – последнее, кстати, является обязательным условием внешних кредиторов Украины», - считают специалисты.