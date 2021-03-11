Боевые самолеты НАТО могут ударить по ДНР и ЛНР в случае наступления ВСУ в Донбассе

Вчера, 21:19

0

Image 16+
Боевые самолеты НАТО могут ударить по ДНР и ЛНР в случае наступления ВСУ в Донбассе

Военные обозреватели указали на высокую вероятность атаки боевых самолетов НАТО по ЛДНР в случае активации военного конфликта на Востоке Украины. Учитывая заинтересованность Запада в нивелировании российского авторитета, ее помощь для ВСУ является вполне ожидаемой.

На фоне слухов о вероятной эскалации конфликта на Востоке Украины 15 марта, в прифронтовую зону прибыл командующий сухопутными войсками НАТО в Европе Роджер Клутье. Визит такого высокопоставленного командира в конфликтный регион породил предположения о том, что НАТО также готовится принять участие в противостоянии на Донбассе.

Эксперты предположили, что оказать поддержку ВСУ Альянс сможет с помощью своих боевых самолетов — правда случится это скорее всего только в случае, если украинская сторона решится на штурм республики.

«Если НАТО применит свою воздушную авиацию, это может привести к перевесу сил в пользу Киева, поскольку у ЛДНР отсутствуют ПВО большой дальности. С другой стороны, если открыто вмешается НАТО, это будет говорить о прямой угрозе США для России, чего Москва однозначно терпеть не станет», - высказали предположение аналитики.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Боевые самолеты НАТО могут ударить по ДНР и ЛНР в случае наступления ВСУ в Донбассе

Вчера, 21:19

Вероятность полноценной войны за Донбасс резко выросла

Вчера, 15:39

В Киеве верят, что их танки и «Грады» порвут Донбасс

Вчера, 12:24

Эксперт Коротченко указал на сильную сторону ВСУ, опасную и для России

Вчера, 10:29

На Донбасс прибыл командующий сухопутными войсками НАТО за несколько суток до начала возможного конфликта

Вчера, 09:54

В ДНР назвали признаки подготовки ВСУ к наступлению

Вчера, 08:14

Военный эксперт Леонков рассказал о главных сценариях захвата Донбасса военными ВСУ

11-03-2021, 11:44

Командир бригады «Восток» Ходаковский рассказал, что Зеленский готовит для Донбасса

11-03-2021, 07:49

Названа точная дата вероятного наступления украинских силовиков на Донбасс

10-03-2021, 14:34

Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

10-03-2021, 13:44

Украина будет уничтожена после наступления на Донбасс и Крым

10-03-2021, 10:04

Дмитрий Стешин предупредил Киев о «второй Донбасской войне» у границ Крыма

9-03-2021, 15:54

Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

9-03-2021, 11:14

Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

9-03-2021, 08:19

Армия ДНР нанесла массированный артиллерийский удар по позициям противника в Донбассе

8-03-2021, 08:59

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

6-03-2021, 15:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

6-03-2021, 11:19

Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

5-03-2021, 11:59

Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

4-03-2021, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров