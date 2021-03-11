Боевые самолеты НАТО могут ударить по ДНР и ЛНР в случае наступления ВСУ в Донбассе

Военные обозреватели указали на высокую вероятность атаки боевых самолетов НАТО по ЛДНР в случае активации военного конфликта на Востоке Украины. Учитывая заинтересованность Запада в нивелировании российского авторитета, ее помощь для ВСУ является вполне ожидаемой.

На фоне слухов о вероятной эскалации конфликта на Востоке Украины 15 марта, в прифронтовую зону прибыл командующий сухопутными войсками НАТО в Европе Роджер Клутье. Визит такого высокопоставленного командира в конфликтный регион породил предположения о том, что НАТО также готовится принять участие в противостоянии на Донбассе.

Эксперты предположили, что оказать поддержку ВСУ Альянс сможет с помощью своих боевых самолетов — правда случится это скорее всего только в случае, если украинская сторона решится на штурм республики.

«Если НАТО применит свою воздушную авиацию, это может привести к перевесу сил в пользу Киева, поскольку у ЛДНР отсутствуют ПВО большой дальности. С другой стороны, если открыто вмешается НАТО, это будет говорить о прямой угрозе США для России, чего Москва однозначно терпеть не станет», - высказали предположение аналитики.