В Киеве верят, что их танки и «Грады» порвут Донбасс

Сегодня, 12:24

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В Киеве верят, что их танки и «Грады» порвут Донбасс

Украина хранит убежденность в том, что ВСУ способно прорвать оборону Донбасса с помощью своих танков и системы «Град». По комментарию экс-командующего Операцией объединенных сил, генерала Сергея Наева, ВСУ могут «менее чем за сутки захватить неподконтрольные территории Донбасса», передает «Свободная пресса».

По словам украинского генерала Сергея Наева, ключом к победе над Донбассом является «молниеносный бросок к границе с Россией, и закрепление там». На сегодняшний день известно, что Украина располагает двумя группировками «Восток» и «Север» на Донбассе, численность которых составляет 20 и 17 тысяч солдат соответственно. В их распоряжении имеются танки Т-64 и Т-72, БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80 — общей численностью свыше 800 единиц бронетехники. И хотя по современным параметрам такие танки считаются устаревшими, однако определенные проблемы на фронте они создавать все же могут. При этом украинская артиллерия представлена самоходными установками 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2А36 «Гиацинт», «Мста-Б», буксируемыми гаубицами Д30, противотанковыми М-12 «Рапира», а также около двумястами единицами РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган».

«В том, что конфликт на Донбассе состоится опять, даже не стоит сомневаться – стоит взглянуть только на количество вооружения, которое Украина стянула поближе к линии разграничения. Не исключено, что такой активной подготовкой к военному сражению Украина стремится вызвать новую волну русофобских настроений на Западе, а также потребовать от ЕС и США введения новых санкций против России», - отметили военные аналитики.

При этом степень вмешательства России в предполагаемое противостояние на Донбассе также остается загадкой — недавно журналисты прямо спросили у главы РФ Владимира Путина, какие действия предпримет Москва в случае эскалации войны на Донбассе, где проживают много российских граждан.

«У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе. Но все это на наших с вами плечах, потому что вы — четвёртая власть, огромная ответственность за Россию в целом. И, прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. А Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», - завуалированно сообщил Владимир Путин, при этом не расшифровав, что именно значится под формулировкой «не бросим».

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