Эксперт Коротченко указал на сильную сторону ВСУ, опасную и для России

Самопровозглашенным ДНР и ЛНР, а также России не стоит недооценивать возможности ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Несмотря на то, что Запад в реальности никак не помог усилению ВСУ, тем не менее, в некоторых направлениях украинские военные преуспели, уверен Коротченко.

Он подчеркнул, что ВСУ провели успешно не одну диверсионно-террористическую операцию против Донбасса, уничтожая видные военные фигуры региона. И в дальнейшем Киев может использовать это для того, чтобы отвлечь внимание России от военных действий против ЛДНР.

«Особенно я бы выделил военную разведку Украины. При любом обострении в Донбассе можно ожидать заброску украинских диверсантов даже в южные регионы России. И я бы не стал заниматься поиском слабых мест у ВСУ. Мы должны искать такие места у себя, готовиться при необходимости выявлять и обезвреживать украинскую агентуру, которая будет забрасываться к нам на юг», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Киев может спланировать операции на территории РФ, надеясь на то, что пока Россия будет противодействовать этой угрозе, ВСУ могут попытаться зачистить Донбасс от ополченцев.

Тем не менее, Коротченко не сомневается, что Москва не останется в стороне и встанет на защиту своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Для Украины же масштабное наступление может завершиться тем, что граница Украины будет проходить по Днепру.

«Не буду говорить, чьими силами и как это будет сделано, но это финальный вариант», - заявил Коротченко.

Стоит отметить, что уже несколько недель звучат сообщения об усилении группировки ВСУ у линии соприкосновения на Востоке. Эксперты говорят о подготовке к масштабному наступлению. Но некоторые из аналитиков предполагают, что это лишь попытка продемонстрировать силу, чтобы выторговать на переговорах более выгодные для Киева условия.