На Донбасс прибыл командующий сухопутными войсками НАТО за несколько суток до начала возможного конфликта

Сегодня, 09:54

Александр Зуев

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На Донбасс прибыл командующий сухопутными войсками НАТО за несколько суток до начала возможного конфликта
Командующий сухопутными силами НАТО Роджер Клутье

Командующий сухопутными силами НАТО Роджер Клутье несколько часов назад прибыл на Донбасс. Генерал-лейтенант, возглавляющий делегацию Североатлантического альянса, находится на Донбассе с целью изучения структуры сил ВСУ, но эксперты считают, что готовящаяся масштабная силовая операция на востоке Украины получит поддержку НАТО.

Примечательно, что высокопоставленный военнослужащий альянса прибыл на Донбасс за несколько дней до начала предполагаемого наступления украинских силовиков на ДНР и ЛНР. Этот факт указывает на то, что конфликта все же не избежать.

Сам Клутье заявил, что он находится на Донбассе с целью понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить сотрудничество ВСУ с командованием сухопутных войск НАТО. Эксперты предполагают, что в случае возобновления боевых действий на Донбассе в конфликт вмешаются военные НАТО. Речь может идти о задействовании дронов и средств боевой авиации. Эксперты считают, что из-за отсутствия у ДНР и ЛНР средств ПВО большой дальности отражать подобные атаки будет очень сложно.

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