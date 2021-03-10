В ДНР назвали признаки подготовки ВСУ к наступлению

Сегодня, 08:14

0

Image 16+
В ДНР назвали признаки подготовки ВСУ к наступлению

В ДНР раскрыли признаки подготовки ВСУ к наступлению.

Первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что наращивание военного присутствия в регионе и ряд других признаков позволяют сделать выводы о готовящемся Украиной силовом методе решения донбасского вопроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Котенок».

По словам замминистра, к линии соприкосновения подтянулись «десант» иностранных инструкторов, военная техника украинской армии, а также личный воинский состав. Об этом говорят и сами жители части Донбасса, подконтрольной Украине. Они рассказали о колонне «КрАЗ» с боекомплектами, проехавшую 9 марта через Дружковку. В медучреждениях Краматорска, Константиновки и Мариуполя готовятся принимать раненых военных. Украина увеличила свои закупки топлива в Белоруссии.

Безсонов упомянул и о той информации, несоответствующей действительности, которую, по его мнению, распространяет Украина. Речь идет о готовящихся со стороны Москвы провокациях на Донбассе, которые бы прикрывали размещение здесь российских миротворцев. По словам замминистра, подобная ложь распространяется с одной целью: оправдать собственные агрессивные намерения к Донбассу.

Ранее сообщалось, что 15 марта для Украины должно произойти некое значимое событие. Многие предположили, что произойдет то, о чем постоянно говорят последние дни - Украина развяжет вооруженное столкновение с Донбассом. Однако, СНБО Украины эту информацию не подтвердило.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт Леонков рассказал о главных сценариях захвата Донбасса военными ВСУ

Вчера, 11:44

Командир бригады «Восток» Ходаковский рассказал, что Зеленский готовит для Донбасса

Вчера, 07:49

Названа точная дата вероятного наступления украинских силовиков на Донбасс

10-03-2021, 14:34

Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

10-03-2021, 13:44

Украина будет уничтожена после наступления на Донбасс и Крым

10-03-2021, 10:04

Дмитрий Стешин предупредил Киев о «второй Донбасской войне» у границ Крыма

9-03-2021, 15:54

Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

9-03-2021, 11:14

Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

9-03-2021, 08:19

Армия ДНР нанесла массированный артиллерийский удар по позициям противника в Донбассе

8-03-2021, 08:59

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

6-03-2021, 15:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

6-03-2021, 11:19

Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

5-03-2021, 11:59

Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

4-03-2021, 15:19

ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

4-03-2021, 14:09

Экс-министр ДНР Игорь Стрелков раскрыл сценарий нападения Украины на Крым

4-03-2021, 11:14

В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

4-03-2021, 10:29

Военкор: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 16:29

Украина анонсировала масштабную мобилизацию резервистов для масштабного наступления на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 09:19

Украинцев ужаснули прививки индийской вакциной от коронавируса COVID-19

27-02-2021, 08:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров