В ДНР назвали признаки подготовки ВСУ к наступлению

В ДНР раскрыли признаки подготовки ВСУ к наступлению.

Первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что наращивание военного присутствия в регионе и ряд других признаков позволяют сделать выводы о готовящемся Украиной силовом методе решения донбасского вопроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Котенок».

По словам замминистра, к линии соприкосновения подтянулись «десант» иностранных инструкторов, военная техника украинской армии, а также личный воинский состав. Об этом говорят и сами жители части Донбасса, подконтрольной Украине. Они рассказали о колонне «КрАЗ» с боекомплектами, проехавшую 9 марта через Дружковку. В медучреждениях Краматорска, Константиновки и Мариуполя готовятся принимать раненых военных. Украина увеличила свои закупки топлива в Белоруссии.

Безсонов упомянул и о той информации, несоответствующей действительности, которую, по его мнению, распространяет Украина. Речь идет о готовящихся со стороны Москвы провокациях на Донбассе, которые бы прикрывали размещение здесь российских миротворцев. По словам замминистра, подобная ложь распространяется с одной целью: оправдать собственные агрессивные намерения к Донбассу.

Ранее сообщалось, что 15 марта для Украины должно произойти некое значимое событие. Многие предположили, что произойдет то, о чем постоянно говорят последние дни - Украина развяжет вооруженное столкновение с Донбассом. Однако, СНБО Украины эту информацию не подтвердило.