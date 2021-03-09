Военный эксперт Леонков рассказал о главных сценариях захвата Донбасса военными ВСУ

О возможных сценариях захвата Донбасса Украиной рассказал военный эксперт и политолог-аналитик Алексей Леонков. Он объяснил, в чем различия между ситуацией в Донбассе и Нагорным Карабахом, а также спрогнозировал возможные варианты развития событий.

Так, эксперт отдельно обратил внимание на различия в рельефе. На востоке Украины равнинная местность, поэтому наступление может развиваться стремительно. Если бы в Донбассе были горы, то самопровозглашенным ДНР и ЛНР было бы легче контролировать ситуацию.

В случае хорошей подготовки и при наличии в достаточном количестве вооружения, ВСУ могут легко добиться успеха в наступлении на Донбасс. К тому же, не исключает Леонков, Украина может получить поддержку со стороны НАТО. Он допустил даже возможность высадки натовского десанта под видом миротворцев.

Леонков предполагает, что может развиваться сценарий с гибелью у линии разграничения иностранцев. И это будет основанием для законного присутствия НАТО на востоке Украины.