Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, какие события развернутся на территории Донбасса со стороны Украины в ближайшее время. Об этом сообщает «Новостной фронт».

В последнее время власти Украина ведут активное обсуждение относительно осуществления силового сценария по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом украинские националисты предлагают жестоко расправиться с населением ДНР и ЛНР, опираясь на опыт Азербайджана в недавнем конфликте с Арменией на территории Нагорного Карабаха.

Обсуждение возобновления масштабных военных действий обсуждается властями Киева. Так, например, в Совете национальной безопасности и обороны Украины официально разрешили своим военнослужащим обстреливать территорию ДНР и ЛНР. Кроме этого, ведется активная мобилизация.

По мнению Ходаковского, ситуация близка к реальному наступлению как никогда. Хотя, конечно, эксперт не исключает, что у Киева появятся причины приостановить наступление. Но в любом случае военное столкновение неизбежно.

«Возможно Джо Байден умышленно не спешит сближаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, подталкивая Киев к возобновлению конфликта по непубличным каналам. Но может быть есть и другие факторы. Основной из них – видимо сошлись звезды», - рассуждает командир.