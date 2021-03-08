Названа точная дата вероятного наступления украинских силовиков на Донбасс

Известный своими разоблачениями ВСУ инсайдер под именем «Джокер ДНР» рассказал о готовности Украины перейти в наступление на Донбасс. По словам информатора, непосредственно сигнал о возобновлении конфликта должна отдать Администрация президента США Джо Байдена, который намеревается ослабить Россию сразу с нескольких точек. Об этом пишет «Царьград».

Инсайдер «Джокер ДНР» сообщил, что предполагаемая дата наступления на Донбасс — 15 марта. При этом основными признаками готовящейся эскалации конфликта информатор назвал развертывание дополнительных медицинских пунктов в Авдеевке, находящейся на приграничных с Донбассом территориях, стягивание тяжелой техники ВСУ поближе к линии разграничения и регулярные обстрелы украинской стороной прифронтовых территорий.

«Военные операции должны начаться не только на Востоке Украины, но и возле крымского полуострова, Калининграда и северной части России. США намереваются спровоцировать Россию сразу со всех сторон, где НАТО имеет влияния — однако основные надежды возлагаются именно на Киев», - сообщил «Джокер».

При этом инсайдер указал, что НАТО рассчитывает на то, что Россия не сможет оказать поддержку Донбассу, поскольку ее внимание будет отвлечено другими проблемами в горячих точках. Минобороны РФ пока не предоставило информацию касательно действий России в случае эскалации конфликта на Донбассе, однако спокойно наблюдать за тем, как ВСУ высказывают агрессию против российских граждан, проживающих на Востоке Украины и в Крыму, Москва однозначно не будет.