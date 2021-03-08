Украина будет уничтожена после наступления на Донбасс и Крым

Подготовка Киева к эскалации конфликта на востоке страны идет полным ходом — ВСУ стягивают тяжелую военную технику и оружие поближе к линии фронта. Причем военная активность с украинской стороны наблюдается и возле крымского полуострова — однако аналитики предполагают, что если Украина пойдет в наступление сразу на двух фронтах, от страны ничего не останется, передает «Информинг».

На фоне усиления военной активности Украины в непосредственной близости от российских границ, Верховный главнокомандующий и Министр обороны России сделали официальное заявление, что любое посягательство на территорию РФ будет тут же отражено, а противник ощутит на себе всю мощь российских вооруженных сил РФ — причем исключение не составляют даже Стратегические ядерные силы.

Военные эксперты отметили, что если Украина инициирует конфликт на востоке страны и возле Крыма, тем самым создав прямую угрозу для российских граждан, проживающих на этих территориях, ответ России будет самым агрессивным.

«В этом случае Украина утратит не только большую часть своей армии, но и суверенитет и даже государственность. Ущерб от вмешательства России будет несопоставим для Украины даже с самым глубоким кризисом, который переживала страна», - прокомментировали эксперты.

Аналитики подчеркнули, что Россия никогда не отдаст «на съедение» своих граждан, а это означает, что не исключено и прямое противостояние между украинской и российской стороной.

«Если Киеву не очень жалко своих солдат, которые падут в новых котлах — возможно, Украина тем самым рассчитывает на новую жалость со стороны Вашингтона, — то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию и другие важные объекты Украине будет очень больно», - резюмировали эксперты.