Украина будет уничтожена после наступления на Донбасс и Крым

Сегодня, 10:04

0

Image 16+
Украина будет уничтожена после наступления на Донбасс и Крым

Подготовка Киева к эскалации конфликта на востоке страны идет полным ходом — ВСУ стягивают тяжелую военную технику и оружие поближе к линии фронта. Причем военная активность с украинской стороны наблюдается и возле крымского полуострова — однако аналитики предполагают, что если Украина пойдет в наступление сразу на двух фронтах, от страны ничего не останется, передает «Информинг».

На фоне усиления военной активности Украины в непосредственной близости от российских границ, Верховный главнокомандующий и Министр обороны России сделали официальное заявление, что любое посягательство на территорию РФ будет тут же отражено, а противник ощутит на себе всю мощь российских вооруженных сил РФ — причем исключение не составляют даже Стратегические ядерные силы.

Военные эксперты отметили, что если Украина инициирует конфликт на востоке страны и возле Крыма, тем самым создав прямую угрозу для российских граждан, проживающих на этих территориях, ответ России будет самым агрессивным.

«В этом случае Украина утратит не только большую часть своей армии, но и суверенитет и даже государственность. Ущерб от вмешательства России будет несопоставим для Украины даже с самым глубоким кризисом, который переживала страна», - прокомментировали эксперты.

Аналитики подчеркнули, что Россия никогда не отдаст «на съедение» своих граждан, а это означает, что не исключено и прямое противостояние между украинской и российской стороной.

«Если Киеву не очень жалко своих солдат, которые падут в новых котлах — возможно, Украина тем самым рассчитывает на новую жалость со стороны Вашингтона, — то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию и другие важные объекты Украине будет очень больно», - резюмировали эксперты.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дмитрий Стешин предупредил Киев о «второй Донбасской войне» у границ Крыма

Вчера, 15:54

Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

Вчера, 11:14

Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

Вчера, 08:19

Армия ДНР нанесла массированный артиллерийский удар по позициям противника в Донбассе

8-03-2021, 08:59

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

6-03-2021, 15:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

6-03-2021, 11:19

Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

5-03-2021, 11:59

Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

4-03-2021, 15:19

ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

4-03-2021, 14:09

Экс-министр ДНР Игорь Стрелков раскрыл сценарий нападения Украины на Крым

4-03-2021, 11:14

В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

4-03-2021, 10:29

Военкор: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 16:29

Украина анонсировала масштабную мобилизацию резервистов для масштабного наступления на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 09:19

Украинцев ужаснули прививки индийской вакциной от коронавируса COVID-19

27-02-2021, 08:39

В Одессе будут собирать американские военные вертолеты

26-02-2021, 22:49

ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

26-02-2021, 15:29

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Киев

23-02-2021, 13:49

Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

22-02-2021, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров