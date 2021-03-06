Дмитрий Стешин предупредил Киев о «второй Донбасской войне» у границ Крыма

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

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Дмитрий Стешин предупредил Киев о «второй Донбасской войне» у границ Крыма
Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Киев может спровоцировать «вторую Донбасскую войну» у границ Крыма. Об этом предупредил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. 

Такой вариант развития событий станет возможен, если Украина попытается силой вернуть под свой контроль Крым, отмечает Стешин. Попытка захватить Крым в таком случае будет расцениваться как нападение на чужую территорию. 

О том, что Киев может готовиться к силовому захвату Крыма сообщают многие источники. Прозвучала информация, что ВСУ стягивают тяжелую технику и перебрасывают личный состав к Новоалексеевке. 

Возможно это подготовка к военным учениям, либо Киев пытается обезопаситься от «нападения с территории Крыма» российских сил. Стешин отмечает, что украинские власти могут попытаться вернуть полуостров, чтобы лишить Россию возможности вторжения с полуострова на территорию Украины. 

Журналист уверен, что любые попытки ВСУ атаковать Крым завершатся поражением украинских сил. Россия достаточно надежно охраняет полуостров от любых вторжений и сможет защититься от атаки со стороны Украины.

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