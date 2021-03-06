Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

Украина готовится к наступлению на Донбассе, и может попытаться вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР весной-летом текущего года.

Об этом рассказал Военный ДНР с позывными «Кот» на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса».

Он заявил, что сейчас ВСУ активно стягивают к линии разграничения технику и перебрасывают личный состав. Это является, по его словам, сигналом к подготовке наступления.

Также военный заявил, что недавно Народная милиция ДНР получила информацию от украинского перебежчика. Он подтвердил информацию о том, что ВСУ ведут подготовку к прорыву в Донбассе. Также, утверждает военный, перебежчик выдал места расположения техники ВСУ. Исходя из полученных сведений, были сделаны выводы, что ВСУ готовит основной удар в районе Докучаевска.

Несмотря на достигнутые соглашения, в Донбассе ситуация обостряется с каждым днем. О том, что Киев может попытаться силой вернуть контроль над самопровозглашенными республиками, в последнее время эксперты заявляют все чаще. Известно, что Украина уже получила от Турции беспилотники, такие же, какие применял в конфликте в Нагорном Карабахе Азербайджан.