Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

Сегодня, 08:19

Анна Лисова

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Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

Украина готовится к наступлению на Донбассе, и может попытаться вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР весной-летом текущего года. 

Об этом рассказал Военный ДНР с позывными «Кот» на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса».

Он заявил, что сейчас ВСУ активно стягивают к линии разграничения технику и перебрасывают личный состав. Это является, по его словам, сигналом к подготовке наступления. 

Также военный заявил, что недавно Народная милиция ДНР получила информацию от украинского перебежчика. Он подтвердил информацию о том, что ВСУ ведут подготовку к прорыву в Донбассе. Также, утверждает военный, перебежчик выдал места расположения техники ВСУ. Исходя из полученных сведений, были сделаны выводы, что ВСУ готовит основной удар в районе Докучаевска. 

Несмотря на достигнутые соглашения, в Донбассе ситуация обостряется с каждым днем. О том, что Киев может попытаться силой вернуть контроль над самопровозглашенными республиками, в последнее время эксперты заявляют все чаще. Известно, что Украина уже получила от Турции беспилотники, такие же, какие применял в конфликте в Нагорном Карабахе Азербайджан. 

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