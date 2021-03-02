Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

Российский политолог и военный эксперт Иван Коновалов определил, какова вероятность «южноосетинского сценария» для Донбасса. Эксперт отметил, что ситуация на линии соприкосновения на Востоке Украины остается очень напряженной, тем более что власти ДНР решили упреждать атаки ВСУ по своим позициям, передает «Московский Комсомолец».

Аналитик Иван Коновалов напомнил, что на Донбассе почти 600 тысяч человек имеют российское гражданство, и нападение ВСУ на ДНР и ЛНР Россия может расценить как нападение на своих граждан.

«Безусловно, такая ситуация заставляет НАТО действовать более аккуратно, действуя силами ВСУ. Это для Вашингтона сдерживающий фактор при принятии решения о том, поддерживать или нет военные провокации Киева», - сообщил эксперт.

Коновалов подчеркнул, что аналогичная ситуация была в 2008 году в Южной Осетии, когда Россия помимо защиты союзника и своих миротворцев защищала и десятки тысяч своих граждан от грузинской агрессии — причем имела на это полное право, поскольку жители Цхинвала имели российские паспорта. Учитывая, что 600 тысяч жителей Донбасса с российским паспортом могут подвергнуться массированной атаке ВСУ, у Москвы вполне есть право проводить ответную силовую операцию.

«Россия вправе сама решать, какой сценарий применять в случае обострения ситуации, если она касается жизней ее граждан, и НАТО на это ничем возразить не сможет. Южноосетинский сценарий не только вероятен, но скорее всего и будет проведен на Донбассе в случае эскалации конфликта со стороны Украины», - резюмировал аналитик.