Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

Сегодня, 15:19

0

Image 16+
Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе
Российский политолог и военный эксперт Иван Коновалов

Российский политолог и военный эксперт Иван Коновалов определил, какова вероятность «южноосетинского сценария» для Донбасса. Эксперт отметил, что ситуация на линии соприкосновения на Востоке Украины остается очень напряженной, тем более что власти ДНР решили упреждать атаки ВСУ по своим позициям, передает «Московский Комсомолец».

Аналитик Иван Коновалов напомнил, что на Донбассе почти 600 тысяч человек имеют российское гражданство, и нападение ВСУ на ДНР и ЛНР Россия может расценить как нападение на своих граждан.

«Безусловно, такая ситуация заставляет НАТО действовать более аккуратно, действуя силами ВСУ. Это для Вашингтона сдерживающий фактор при принятии решения о том, поддерживать или нет военные провокации Киева», - сообщил эксперт.

Коновалов подчеркнул, что аналогичная ситуация была в 2008 году в Южной Осетии, когда Россия помимо защиты союзника и своих миротворцев защищала и десятки тысяч своих граждан от грузинской агрессии — причем имела на это полное право, поскольку жители Цхинвала имели российские паспорта. Учитывая, что 600 тысяч жителей Донбасса с российским паспортом могут подвергнуться массированной атаке ВСУ, у Москвы вполне есть право проводить ответную силовую операцию.

«Россия вправе сама решать, какой сценарий применять в случае обострения ситуации, если она касается жизней ее граждан, и НАТО на это ничем возразить не сможет. Южноосетинский сценарий не только вероятен, но скорее всего и будет проведен на Донбассе в случае эскалации конфликта со стороны Украины», - резюмировал аналитик.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

Сегодня, 15:19

ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

Сегодня, 14:09

Экс-министр ДНР Игорь Стрелков раскрыл сценарий нападения Украины на Крым

Сегодня, 11:14

В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Сегодня, 10:29

Военкор: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 16:29

Украина анонсировала масштабную мобилизацию резервистов для масштабного наступления на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 09:19

Украинцев ужаснули прививки индийской вакциной от коронавируса COVID-19

27-02-2021, 08:39

В Одессе будут собирать американские военные вертолеты

26-02-2021, 22:49

ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

26-02-2021, 15:29

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Киев

23-02-2021, 13:49

Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

22-02-2021, 22:04

Украина обвинила Россию в попытке кражи чертежей «секретного» танка

22-02-2021, 19:54

До конца 2021 года Украина получит 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2 для освобождения Донбасса

21-02-2021, 23:49

Политолог: наступление ВСУ в Донбассе закончится появлением двух новых субъектов России

17-02-2021, 14:59

Командующий ВМС Украины Неижпапа рассказал о вооруженном до зубов Крыме

16-02-2021, 23:19

Военный корреспондент: Пропасть между Украиной и Донбассом увеличивается

16-02-2021, 20:59

Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

16-02-2021, 19:29

Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в Донбассе

10-02-2021, 11:24

Ветеран АТО раскритиковал заявление Кравчука об отмене перемирия в Донбассе

10-02-2021, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров