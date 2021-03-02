ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

Сегодня, 14:09

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ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

Правительство ЛНР заявило о массовой переброске украинских военных 152-мм гаубиц к линии фронта. Такие действия ВСУ говорят не только о нарушении Минских договоренностей, но и о намерении возобновить полномасштабный конфликт на Востоке Украины, передает «Avia.pro».

Представители Луганской народной республики заявили, что 152-мм гаубицы «Мста-С» и противотанковые орудия «Рапира» были обнаружены на линии соприкосновения — причем этот факт даже зафиксировали в миссии ОБСЕ.

«В зоне ответственности 14 отдельной МБР ВСУ, в районе ж/д станции Рубежное зафиксировано появление 17-ти буксируемых гаубиц Мста-С калибра 152 миллиметра, а также четырех противотанковых 100-миллиметровых орудий Рапира», - сообщили в ЛНР.

Помимо переброски орудия, в зоне разграничения также были замечены военнослужащие 92-й бригады ВСУ — эти данные говорят о том, что украинские военные допустили новые нарушения режима перемирия. Учитывая, что ВСУ открыто демонстрируют пренебрежение договоренностями — в частности, обстреляли позиции сил ЛНР Дебальцевского направления из стрелкового оружия, АГС и СПГ, — эскалация нового военного конфликта уже не за горами. 

По данным Народной милиции республики, в приграничных с ДНР и ЛНР уже стянуты до 50 крупнокалиберных артиллерийских орудий украинскими военными — это однозначно подтверждает, что ВСУ готовятся к мощной атаке.

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