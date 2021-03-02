В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Сегодня, 10:29

Ольга Громова

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В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили Вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса близ линии разграничения. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы Народной милиции ЛНР.

В публикации говорится, что лишь за сутки, что минули, силы ополченцев обнаружили передислокацию зенитной установки ВСУ на территорию жилого объекта, который располагается в Станице Луганской. Кроме того, подразделения бронетехники также были выявлены еще в двух населенных пунктах - городе Золотое и поселке Орехово.

Отмечается, что ВСУ установила около 150 противотанковых мин ТМ-62. Также замечены семнадцать 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и четыре 100-мм противотанковых пушки МТ-12 «Рапира».

Киев на обвинения самопровоглашенной ЛНР пока официально не отреагировал, поэтому подтверждением или опровержением этой информации журналисты пока не располагают.

Напомним, конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. В минувшем году, 27 июля, объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я по счету попытка добиться полного прекращения огня на Донбассе.

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