Экс-министр ДНР Игорь Стрелков раскрыл сценарий нападения Украины на Крым

Накануне Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, представил развернутый комментарий о речи, с которой выступила бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол. Экс-народная избранница рассказала о том, что Украине необходимо всегда быть готовой к нападению на Крым в любой исторический момент.

Как утверждает господин бывший министр обороны ДНР, высказывание госпожи Черновол не до такой уж степени является безумным, как может показаться на первый взгляд.

«По моему мнению, представленный комментарий является весьма высокой возможностью, с учетом всех процессов чрезвычайной турбулентности, назревающих в Российской Федерации, благодаря длительному периоду ничегонеделания, который на протяжении достаточно продолжительного периода времени осуществлялся властями», – заявил Стрелков.

Он отметил, что в Киеве под «периодом турбулентности» могут подразумевать момент, когда в Москве не будет того, кто сможет принять решение о серьезных действиях.

Эксперты отмечают, что потенциал украинской армии вряд ли позволит Киеву вернуть под свой контроль Крым. Этот полуостров Россия за последние несколько лет сделала одной из самых укрепленных своих территорий.