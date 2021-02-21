Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Киев

Ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на все попытки урегулировать этот конфликт.

Минский процесс не дал того результата, на который рассчитывали многие. Украина, отмечают в ДНР и ЛНР, не хочет соблюдать условия соглашений и продолжает нарушать режим прекращения огня.

В самопровозглашенных республиках обвиняют ВСУ в обстрелах с применением тяжелого вооружения. Власти республик сообщают, что Киев перебросил к линии разграничения дополнительное вооружение, что повышает риск возобновления полномасштабного конфликта.

Журналист из Одессы Юрий Ткачев предполагает, что уже через три недели Украина начнет наступление на ДНР и ЛНР. Такой срок, по его словам, связан с тем, что ВСУ попытаются взять под контроль Донбасс до начала оттепели, которая может помешать полноценным боевым действиям.

Ткачев отмечает, что, скорее всего, это не будет масштабная война, а пройдут позиционные бои и столкновения в серых зонах.

«Однако эта имитация принесет разрушения и кровопролитие», - сказал он.

Эти действия, отмечает Ткачев, совершенно бессмысленны, поскольку они не способствуют диалогу. По его мнению, Донбасс ждет «ужас без конца». По словам журналиста, предыдущий президент Украины Петр Порошенко с целью пиара не стеснялся жертвовать жизнями военных, и сменивший его Владимир Зеленский также позволяет себе принимать подобные решения.