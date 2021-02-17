Украина обвинила Россию в попытке кражи чертежей «секретного» танка

Контрразведка Службы безопасности Украины на официальном сайте сообщила о задержании агента российской разведки, который якобы пытался передать чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот».

По данным ведомства, этим секретным сотрудником был гражданин Украины, которого якобы завербовали представители Генштаба ВС РФ. Агент якобы попытался получить доступ к закрытой технической документации по разработке и производству боевой машины «Оплот». В союзники агент России, как утверждается, привлек сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова, которое, собственно, и работает над танком.

Сообщает, что раскрытый «агент» под контролем оперативников СБУ получил от работника бюро образцы технических материалов и через отработанные каналы передал фотокопии «представителю российских спецслужб». Сам он был задержан спецслужбой по «горячим следам» и стал фигурантом уголовного дела по ч.1 статьи 111 УК Украины (Государственная измена).

Заметим, что «секретный» украинский танк, о котором идет речь, на самом деле сложно считать суперсекретной разработкой, ибо он представляет собой несколько модернизированную версию созданного еще во времена Советского Союза Т-80УД.