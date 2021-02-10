Политолог: наступление ВСУ в Донбассе закончится появлением двух новых субъектов России

В последнее время на фоне опасений наступления ВСУ на позиции самопровоглашенных республик в Донбассе эксперты прогнозируют возможные варианты развития событий. И они разнятся. Пока одни предрекают падение ДНР и ЛНР, другие видят кардинально противоположный сценарий.

Политолог Антон Бредихин в беседе с «ПолиРоссией» допустил, что противостояние в Донбассе может завершиться появлением двух новых субъектов Российской Федерации.

Он напомнил, что Украина никогда не оставляла попыток захватить Донбасс. За последние два года наступление украинских войск приходилось предотвращать дважды.

Бредихин указал, что нынче эскалация конфликта в Донбассе происходит не только из-за военного, но и психического состояния.

«Некоторые бойцы корпусов, батальонов Украины, которые стоят на линии соприкосновения, имеют различные девиации – наркомания, алкоголизм и так далее», — заявил политолог.

Он уверен, что Киев все же начнет наступление, дабы потом у него были основания выступить с заявлением о необходимости пересмотра или отмены Минских соглашений.

При этом вопрос о присоединении республик остается открытым, резюмировал политолог.