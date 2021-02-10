Политолог: наступление ВСУ в Донбассе закончится появлением двух новых субъектов России

Сегодня, 14:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Политолог: наступление ВСУ в Донбассе закончится появлением двух новых субъектов России

В последнее время на фоне опасений наступления ВСУ на позиции самопровоглашенных республик в Донбассе эксперты прогнозируют возможные варианты развития событий. И они разнятся. Пока одни предрекают падение ДНР и ЛНР, другие видят кардинально противоположный сценарий.

Политолог Антон Бредихин в беседе с «ПолиРоссией» допустил, что противостояние в Донбассе может завершиться появлением двух новых субъектов Российской Федерации.

Он напомнил, что Украина никогда не оставляла попыток захватить Донбасс. За последние два года наступление украинских войск приходилось предотвращать дважды.

Бредихин указал, что нынче эскалация конфликта в Донбассе происходит не только из-за военного, но и психического состояния.

«Некоторые бойцы корпусов, батальонов Украины, которые стоят на линии соприкосновения, имеют различные девиации – наркомания, алкоголизм и так далее», — заявил политолог.

Он уверен, что Киев все же начнет наступление, дабы потом у него были основания выступить с заявлением о необходимости пересмотра или отмены Минских соглашений.

При этом вопрос о присоединении республик остается открытым, резюмировал политолог.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Политолог: наступление ВСУ в Донбассе закончится появлением двух новых субъектов России

Сегодня, 14:59

Командующий ВМС Украины Неижпапа рассказал о вооруженном до зубов Крыме

Вчера, 23:19

Военный корреспондент: Пропасть между Украиной и Донбассом увеличивается

Вчера, 20:59

Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Вчера, 19:29

Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в Донбассе

10-02-2021, 11:24

Ветеран АТО раскритиковал заявление Кравчука об отмене перемирия в Донбассе

10-02-2021, 00:14

МО Украины опубликовало план закупок вооружений НАТО на 2021 год

9-02-2021, 12:54

Разведчики ВСУ рассказали о слежке за российскими военными в Крыму

9-02-2021, 08:54

Игорь Стрелков раскрыл условие наступления ВСУ в Донбассе

4-02-2021, 14:29

ВСУ стягивает на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

2-02-2021, 11:09

Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

31-01-2021, 15:44

Британский SAS и турецкий спецназ уже ведут операции на Донбассе

31-01-2021, 12:14

Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, ударил по позициям ДНР

25-01-2021, 17:04

Офицер разведки Украины Дмитрий Штыбликов обвинен в госизмене

29-12-2020, 09:04

Украина призвала РФ принять меры для урегулирования в Донбассе

10-12-2020, 09:39

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

5-12-2020, 10:49

ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

3-12-2020, 13:44

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

25-11-2020, 13:29

На Украине прогнозируется суперинфекция

14-11-2020, 22:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров