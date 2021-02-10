Командующий ВМС Украины Неижпапа рассказал о вооруженном до зубов Крыме

Вчера, 23:19

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Командующий ВМС Украины Неижпапа рассказал о вооруженном до зубов Крыме

Командующий ВМС Украины адмирал Алексей Неижпапа признал, что Россия сделала крымский полуостров «самой мощной военной базой». По его словам, Крым сейчас представляет собой наиболее неприступную крепость, чем когда-либо в истории. 

Украинский военачальник Алексей Неижпапа сообщил, что в течение последних 7 лет, как Украина потеряла Крым, боевой состав кораблей и подлодок российского черноморского флота был увеличен минимум на 45%. Помимо этого, Россия нарастила количество систем противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а число боевых самолетов на полуострове увеличилось почти в 3.5 раза. Касательно наличия танков украинский адмирал отметил, что в Крыму дислоцировано минимум 40 боевых единиц танков, а число военнослужащих составляет около 40 тысяч человек. 

«Сейчас Крым является одной из самых неприступных крепостей в мире. Одних только подлодок там 58 единиц, в том числе и носителей крылатых ракет морского базирования Калибр. Россия сделала из полуострова мощную военную базу и однозначно будет жестко отбивать любые поползновения противника в сторону Крыма», - прокомментировал Командующий ВМС Украины.

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