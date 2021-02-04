Ветеран АТО раскритиковал заявление Кравчука об отмене перемирия в Донбассе

Сегодня, 00:14

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Ветеран АТО раскритиковал заявление Кравчука об отмене перемирия в Донбассе
Валерий Прозапас - бывший военнослужащий ВСУ

Накануне руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил с предложением, как выразился бывший президент, «стрелять в Донбассе». Валерий Прозапас, бывший военнослужащий ВСУ, испытал от данного предложения экс-президента Украины чрезвычайно жесткую реакцию. В своей речи Леонид Кравчук позволил себе странные для политика его уровня формулировки.

Глава украинской делегации публично заявил, что если «прекратить стрелять» в Донбассе не сработало, то необходимо идти от обратного, и снова «начинать стрелять». Экс-боец украинской армии, воевавший в Донбассе, Прозапас, уверен, что Леонид Кравчук при этом «включил ястреба». Все попытки заключить ранее перемирие в Донбассе, действительно, обернулись провалом.

Бывший военный рассказал о том, что он регулярно проходил сборы, как резервист, вплоть до 2019 года, несмотря на демобилизацию в 2015 году. Однако после этого, на военные сборы никого не созывали.

«Кравчуку задавать эти вопросы смысла нет, потому что он из команды «избыточного имущества», которая думать принципиально отказывается», – написал Прозапас на своей странице в Facebook.

Он добавил, что последствия деградации украинской армии еще придется расхлебывать, а призывы «старого флюгера» Кравчука назвал сомнительной мотивацией.

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