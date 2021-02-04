Разведчики ВСУ рассказали о слежке за российскими военными в Крыму

Сегодня, 08:54

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Разведчики ВСУ рассказали о слежке за российскими военными в Крыму

Разведчики из Украины рассказали о том, как вели слежку за российскими военными в Крыму. Об этом сообщает «Rusvesna».

Интересную историю рассказал член одной из украинских волонтерских организаций, который был оператором беспилотного летательного аппарата «Лелека-100» с 2015 по 2018 год. Боец поделился, что с помощью БПЛА ему удалось продвинуться вглубь Крымского полуострова более чем на 100 километров. Таким способом волонтер провел разведку над аэродромом в Джанкое, где успел сфотографировать ракетные комплексы С-400 и вертолеты, принадлежавшие России.

«Мы часто присутствовали на российских военных учениях. В такие моменты наши БПЛА особенно незаметны, так как в воздухе летает много их техники, потому сигналы смешиваются и поймать нас практически невозможно. Да и глушить нас они не смогут, так как в таком случае подавят и свои аппараты», - рассказал украинский боец.

Также волонтер добавил, что его задачей было управление камерой на БПЛА и подсчет техники противника. Украинец похвастался, что в один из таких залетов ему удалось увидеть российских «Ночных охотников» Ми-28Н.

«В те времена эти вертолеты были самыми современными летательными аппаратами в России», - заключил он.

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