Игорь Стрелков раскрыл условие наступления ВСУ в Донбассе

Сегодня, 14:29

Анна Лисова

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Игорь Стрелков раскрыл условие наступления ВСУ в Донбассе
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

ВСУ могут начать полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае, если в Киеве будут уверены, что Россия не станет вмешиваться в этот конфликт. 

Об этом рассказал в разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Киев, по его мнению, также рассчитывает, что США поддержит ВСУ в наступлении на Донбасс. 

Стрелков не стал давать прогнозы касательно того, когда точно это может произойти, поскольку Украина может начать активные действия в любой момент. И без поддержки России, уверен он, самопровозглашенные республики долго противостоять ВСУ не смогут, поскольку их техническое оснащение желает лучшего. 

Какой будет реакция Москвы на украинское наступление, Стрелков сказать не смог. Но, по его мнению, есть опасность того, что, захватив Донбасс, Киев активизирует давление на Крым. 

«Украина будет сосредотачивать свою войсковую группировку напротив перешейков, проводить вооруженные провокации намного более масштабно. Ну, а здесь, в РФ, начнется новый виток политического кризиса», — заявил Стрелков.

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