ВСУ стягивает на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

Сегодня, 11:09

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ВСУ стягивает на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

Вооруженные силы Украины в последнее время всё активнее стягивают к линии соприкосновения свои ударные системы РСЗО «Град» и «Смерч». Поэтому вероятность того, что конфликт на Донбассе и в самом центре Европы, продолжающийся уже ровно 7 лет, может возобновиться в любой момент, в эти дни возросла многократно. 

На днях корреспонденты всех стран, работающие в зоне донбасского конфликта, получили в своё распоряжение новую информацию, что вот-вот на линии соприкосновения воюющих сторон появятся ещё и многие другие виды вооружений. Мощные современные установки, скорее всего, производства зарубежных держав, которые предназначенные для обстрелов противника с большого расстояния, уже на подходе. Значит, речь идёт о серьезном наступлении с ликвидацией живой силы и техники противника. На подходе в войсках украинской армии оперативно-тактические комплексы «Гром», системы залпового огня «Ольха». Вся эта смертельная боевая техника состоит на вооружении украинской армии. 

Наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР эксперты считают лишь делом времени. Мировые аналитики по вооружениям и военные политики связывают возросшую активность Киева с заявлениями Турции. Эта страна взяла на себя обязанность помогать армии Украины отбивать донецкие территории, принадлежащие украинскому государству. С Анкары в последнее время слышатся частые призывы о том, что на территории Донбасса с легкостью можно повторить «карабахский сценарий». Для воплощения этих замыслов вполне подойдет не только артиллерийское и ракетное вооружение, но еще и беспилотные аппараты «Байрактар». 

Эти ударные БПЛА хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе и фактически обеспечили победу Азербайджана. Сейчас на донбасских территориях, подконтрольных Украине, уже находятся турецкие офицеры. Эти советники тщательно изучают возможность эффективного использования беспилотника турецкого производства с учетом особенностей местности. Военные профессионалы рисуют карты и схемы будущих сражений, готовясь к широкомасштабному наступлению. О растущем напряжении заявляют и представители миссии ОБСЕ, которые наблюдают за развитием конфликта. Они сообщают, что Украина перебрасывает к линии соприкосновения около 100 танков, которые буквально за 30-40 минут могут углубиться в территории непризнанных республик.

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