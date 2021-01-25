Британский SAS и турецкий спецназ уже ведут операции на Донбассе

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
Британский SAS и турецкий спецназ уже ведут операции на Донбассе
Военный консультант Сергей Кургинян

В военный конфликт на востоке Украины подключились турецкие бойцы спецназа и представители британской Особой воздушной службы, которые являются усилением ВСУ. По словам политолога и руководителя движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, на линии разграничения продолжает нарастать конфликтность, а украинские солдаты не демонстрируют нужных профессиональных умений, информирует «ИА Красная Весна».

Военный консультант Сергей Кургинян в программе «Политкухня» на телеканале «TK Union» заявил о существенной эскалации конфликта на Донбассе.

«На украинских солдат уже практически нет никакой надежды, поэтому Украина решила призвать им на помощь британские SAS и турецкий спецназ. Причем среди рядов ВСУ были замечены и какие-то неизвестные представители из радикально-исламского мира, которые демонстрируют явную заинтересованность в конфликте. В общем, буря опять началась», - прокомментировал политолог.

Кургинян отметил, что ДНР продолжает разрабатывать концепцию по защите своих жителей от такого подкрепления ВСУ, а также фокусируется на создании стабильного и экономически устойчивого Донбасса.

«Несмотря на подкрепление со стороны ВСУ, я убежден, что атака на Донбасс закончится грандиозным фиаско. ДНР правильно делает, что работает на концептуальном и информационно-идеологическом направлении, что помогает создать прочный и крепкий Донбасс», - добавил эксперт.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский SAS и турецкий спецназ уже ведут операции на Донбассе

Сегодня, 12:14

Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, ударил по позициям ДНР

25-01-2021, 17:04

Офицер разведки Украины Дмитрий Штыбликов обвинен в госизмене

29-12-2020, 09:04

Украина призвала РФ принять меры для урегулирования в Донбассе

10-12-2020, 09:39

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

5-12-2020, 10:49

ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

3-12-2020, 13:44

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

25-11-2020, 13:29

На Украине прогнозируется суперинфекция

14-11-2020, 22:34

Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

14-11-2020, 13:44

Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

12-11-2020, 21:09

Новый украинский беспилотник-разведчик «Аист-100» выведен на госиспытания

21-10-2020, 21:31

В Киеве убита сотрудница посольства США

30-09-2020, 19:25

ГБР Украины назвало причины потери Крыма

17-09-2020, 07:48

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

4-09-2020, 15:23

На Украине ожидается катастрофа больше Чернобыля

1-09-2020, 17:39

Украина стала лидером энергорынка Европы по дороговизне электричества

30-08-2020, 17:58

Кредитование в коронакризис: когда можно ждать возобновления спроса

13-08-2020, 12:19

Эксперты объяснили невозможность долгого режима прекращения огня в Донбассе

3-08-2020, 08:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров