В военный конфликт на востоке Украины подключились турецкие бойцы спецназа и представители британской Особой воздушной службы, которые являются усилением ВСУ. По словам политолога и руководителя движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, на линии разграничения продолжает нарастать конфликтность, а украинские солдаты не демонстрируют нужных профессиональных умений, информирует «ИА Красная Весна».

Военный консультант Сергей Кургинян в программе «Политкухня» на телеканале «TK Union» заявил о существенной эскалации конфликта на Донбассе.

«На украинских солдат уже практически нет никакой надежды, поэтому Украина решила призвать им на помощь британские SAS и турецкий спецназ. Причем среди рядов ВСУ были замечены и какие-то неизвестные представители из радикально-исламского мира, которые демонстрируют явную заинтересованность в конфликте. В общем, буря опять началась», - прокомментировал политолог.

Кургинян отметил, что ДНР продолжает разрабатывать концепцию по защите своих жителей от такого подкрепления ВСУ, а также фокусируется на создании стабильного и экономически устойчивого Донбасса.

«Несмотря на подкрепление со стороны ВСУ, я убежден, что атака на Донбасс закончится грандиозным фиаско. ДНР правильно делает, что работает на концептуальном и информационно-идеологическом направлении, что помогает создать прочный и крепкий Донбасс», - добавил эксперт.