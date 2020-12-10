Офицер разведки Украины Дмитрий Штыбликов обвинен в госизмене

Российские следователи ФСБ сообщили о том, что офицер разведки Минобороны Украины Дмитрий Штыбликов обвинен в государственной измене. Сейчас по решению суда его поместили в СИЗО. Об этом сообщает «ТАСС».

Как сообщается, офицеру было предъявлено обвинение по статье 275 российского уголовного кодекса. Причина обвинения – наличие у Штыбликова одновременно российского и украинского гражданства. Сейчас он был отправлен на 2 месяца в СИЗО. Ему грозит до 20 лет заключения.

Адвокат украинского офицера Дмитрий Динзе воздержался от комментариев по уголовному делу своего подзащитного, ссылаясь на подписку о неразглашении подробностей дела.

Напомним, что в ноябре 2016 года в городе Севастополь Крымского полуострова была задержана диверсионная группа из Украины, в составе которой был Дмитрий Штыбликов. Всего в группе было 3 человека. Оказалось, что они планировали осуществление диверсий на объектах военной инфраструктуры.

Спустя год судебных разбирательств, городской суд Севастополя озвучил свой приговор, лишив Штыбликова свободы на 5 лет. Отбывать которые он должен был в колонии строгого режима. В процессе разбирательств украинский офицер признал свою вину в диверсии и подтвердил, что является офицером Министерства обороны Украины.