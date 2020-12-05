Украина призвала РФ принять меры для урегулирования в Донбассе

9 декабря МИД Украины опубликовало заявление, в котором призывают Россию предпринять шаги по возобновлению процесса «нормандской четверки», куда входит правительство РФ, Франции, ФРГ и Украины и трехсторонней группы по урегулировании ситуации в Донбассе, куда входит ОБСЕ, Украина и РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В документе Украина предлагает РФ предпринять действия для возобновления переговоров президентов четырех стран. Кроме этого, страна призывает РФ перейти к реальному осуществлению действий по урегулированию ситуации на Донбассе, основываясь на принципах и нормах международного права.

Также документ гласит, что после саммита в Париже, состоявшегося 9 декабря 2019 года, Украина предприняла максимальные действия для реализации тех положений, которые были приняты на встрече.

Конкретнее говоря, Украина внесла инициативы по дальнейшему разведению военных сил и продолжению разминирования территорий. Были осуществлены и другие шаги с целью обеспечить безопасность и гуманитарную ситуацию в Донбассе.

Киевское правительство отмечает, что, несмотря на соблюдение условий, реакции от России они так и не дождались.