На Украине прогнозируется суперинфекция

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о наступлении еще более опасного вируса, чем COVID-19. По словам представителя Минздрава, скоро страну «накроет» волна очень опасной суперинфекции — сочетания COVID-19 с гриппом, которое может протекать в тяжелой форме. Об этом пишет «RT на русском».

Виктор Ляшко подчеркнул, что вероятность возникновения такой «суперинфекции» очень высока — из-за стабильно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, в настоящее время наряду с увеличением случаев заболевания на коронавирус регистрируется большое количество гриппоподобных заболеваний.

«Если эти два заболевания сольются в одно, что вероятнее всего может произойти уже очень скоро, наша медицинская система столкнется с огромным приростом инфицированных людей, с тяжелым протеканием болезни. Может возникнуть такой сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии — когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И тогда может появиться суперинфекция, когда коронавирус сольется с гриппом, — и это очень тяжелое течение заболевания»,- сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что главной профилактической мерой против такой «суперинфекции» остается следование карантинным ограничениям— в частности, ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Виктор Ляшко подчеркнул, что такие меры значительно снижают риск заражения гриппом, коронавирусом или «короно-гриппом».