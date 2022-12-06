Суровым приговором клирику Павленко Киев пытается запугать духовенство, уверен публицист Чворович 

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Попытка запугать священников УПЦ носит политически мотивированный характер, заявил доктор юридических наук, публицист Зоран Чворович.
Похищенный из Лисичанска клирик Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) Андрей Павленко может провести 12 лет в тюрьме из-за желания Киева запугать духовенство. Отец Андрей с апреля находится в плену, куда он попал в ходе отступления ВСУ из Северодонецка. Известно, что украинские власти обвинили его в сотрудничестве с российскими властями. Суровый приговор публицист Зоран Чворович связывает с началом эпохи гонений по религиозному признаку.
Поскольку Совет Европы молчит относительно давления киевских властей на УПЦ, то это свидетельствует лишь об очередном эпизоде проявления двойных стандартов Запада, уверен Чворович. Церкви обладают исключительным правом самим определять свою внутреннюю организацию, идентичность и название, напомнил публицист.
Ранее родственники Павленко и депутат Госдумы Виталий Милонов призвали включить клирика в список обмена пленными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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