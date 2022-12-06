Суровым приговором клирику Павленко Киев пытается запугать духовенство, уверен публицист Чворович 

Попытка запугать священников УПЦ носит политически мотивированный характер, заявил доктор юридических наук, публицист Зоран Чворович.

Похищенный из Лисичанска клирик Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) Андрей Павленко может провести 12 лет в тюрьме из-за желания Киева запугать духовенство. Отец Андрей с апреля находится в плену, куда он попал в ходе отступления ВСУ из Северодонецка. Известно, что украинские власти обвинили его в сотрудничестве с российскими властями. Суровый приговор публицист Зоран Чворович связывает с началом эпохи гонений по религиозному признаку.

«Судебный приговор Павленко должен запугать и покол****ь ту часть священства, которая до сих пор не согласилась и под угрозами киевского режима прервать последние канонические связи с МП, и одновременно усилить позицию тех священнослужителей, которые готовы разорвать связи с МП и объединиться с неканоническим творением Запада — ПЦУ. Политическое и национально мотивированное гонение и исключительно тяжелый приговор отцу Андрею не вызвало никакой реакции коллективного Запада, в том числе институций, которые заботятся о правах человека», — добавил публицист.

Поскольку Совет Европы молчит относительно давления киевских властей на УПЦ, то это свидетельствует лишь об очередном эпизоде проявления двойных стандартов Запада, уверен Чворович. Церкви обладают исключительным правом самим определять свою внутреннюю организацию, идентичность и название, напомнил публицист.

«Репрессии против канонической УПЦ МП, о чем свидетельствуют и гонения на священника Павленко, и одновременное протежирование неканонической ПЦУ со стороны киевского режима — лучшее доказательство дискриминации в исполнении киевского режима, но на это Совет Европы и ЕС закрывают глаза», — заключил эксперт Чворович.

Ранее родственники Павленко и депутат Госдумы Виталий Милонов призвали включить клирика в список обмена пленными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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